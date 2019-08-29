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’ya üç yıldız katılıyor

Yeni sezonda atv dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna , ve dahil olacak

Giriş Tarihi: 29.8.2019
EDHO’ya üç yıldız katılıyor

Atv'nin başarılı dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni sezona bomba transferlerle merhaba diyecek. Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve Sabina Toziya gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizinin beşinci sezon çekimlerine sayılı günler kala 'EDHO'ya üç büyük oyuncu daha katıldı: Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Selda Alkor, başarılı oyuncular Naz Elmas ve Burak Sergen. Yeni sezonda sürpriz karakterlerle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yine adından söz ettirecek.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın üç bomba transferi hakkında bilinmeyenler...

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EDHO’ya üç yıldız katılıyor
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