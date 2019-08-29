‘Ferdane’ hem şaşırtacak, hem güldürecek

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Büşra Pekin, Murat Onbul'un yönettiği 'Fırıncının Karısı' adlı sinema filminde sürprizlerle dolu 'Ferdane' karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor. Pekin, yeni rolüyle hem şaşırtacak, hem güldürecek. Hayal dünyasında uçuk, normal yaşamında naif bir kadın olan 'Ferdane'nin, fırıncı kocası 'Mustafa' ile mutlu bir evliliği vardır. Ancak bir gün kocasının davranışlarında değişiklikler fark eder. Kocasını takip eden 'Ferdane', kendisini farklı bir maceranın içinde bulur. Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen'in de oynadığı film, 27 Eylül'de Türkiye başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Azerbaycan'da vizyona girecek.