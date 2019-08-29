Kızı ağlayınca dayanamadı sahneye çıkardı

Pop müziğin sevilen ismi Berkay, önceki akşam Poll Production organizasyonu Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Dinleyicileri 'İnanırım' parçasıyla selamlayan popçu, şarkının yarısında seyirciden özür dileyerek büyük kızı Arya'yı sahneye çıkardı. Berkay, "Kızım Arya bugün ilk defa beni izlemeye geldi. Şarkıyı okuduğum sırada ağladığını görünce dayanamadım. Baba yüreği işte" diye konuştu. Bu sözlerin ardından son şarkısı 'Deli Et Beni'yi kızıyla beraber seslendirip dans eden Berkay, sahnesinde bir ilk yaşamış oldu.







Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında; Fettah Can, Cansu Kurtçu, Öykü Çelik, Danla Biliç, Rüştü-Işıl Reçber, Özlem Ada Şahin-Arya Şahin, Anıl Tetik, Serdar-Tuğçe Aziz gibi tanınmış isimler de vardı.

Berkay, konserinin ilerleyen dakikalarında 20 yıllık dostu Fettah Can'ı da sahneye davet etti. İkili, birlikte 'Işıklı Yol' ve 'Özledim' parçalarını söyledi.



THY'DEN 2 BİN BİLETLE DESTEK

Berkay, kocası tarafından katledilen Emine Bulut'u da Sezen Aksu'nun 'Ünzile' şarkısıyla andı. Şarkıcı "Emine Bulut'un kızı Bilge'nin, eğitim masraflarını karşılamak için Çeşme'de birçok sanatçı arkadaşımla beraber sahneye çıkacağız. Bu konserde herkesin en azından bir bilet alıp yardımda bulunmasını rica ederim" diyerek çağrı yaptı. Berkay'ın bu isteğine Türk Hava Yolları İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı karşılıksız kalmadı. THY ailesi konsere 2 bin bilet alarak destek verdi.

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