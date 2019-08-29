İrem Derici’nin isyanı

İrem Derici, evine kadar gelip kendisini taciz eden sapık hayranı E.K.'nin mahkeme tarafından serbest bırakılmasına tepki gösterdi: "Psikolojim mahvoldu. Can güvenliğimden şüphe duyuyorum, korkular içindeyim." Derici, serbest bırakılan sapığın mahallesinde elini kolunu sallayarak dolaşmasına, bazı TV kanallarının ise reyting için onunla röportaj yapmasına isyan etti: "Mikrofon uzatıyorlar, adam göğsünü gere gere konuşuyor. Başıma bir şey gelirse, bunun sorumlusu bu duruma çanak tutanlardır. Bu sapıkları yüreklendirmeyin!"

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