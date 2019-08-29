‘Mahkemede gerçekleri ispat edeceğiz’

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Metin Yıldız, Bebek'te iki kadın arkadaşıyla akşam yürüyüşü yaparken görüntülendi. Yıldız, "Bugün hava çok güzeldi, arkadaşlarla biraz hava almak istedik" diye konuştu. Yakın zamanda seyirci karşısına çıkacağını belirten Yıldız, "Çok güzel projeler ile ekranda olacağım. Sinema filmlerim de var" dedi. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Gözde Karya'yı darp ettiği iddia edilen ve Karya'yla mahkemelik olan oyuncu, bu konuyla ilgili de şunları söyledi: "Arkadaşlar, yazılan her şey yalandı. Bana iftira attılar. İnşallah mahkemede aksini ispat edeceğiz."