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’un kızına sahip çıktı! Bilge’nin eğitimi için 2 bin bilet

, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Geceye, eşi tarafından katledilen için söylenen Ünzile şarkısı damga vurdu. Berkay, “Emine Bulut’un kızı Bilge’nin eğitim masrafları için bir yardım konseri yapacağız” dedi. Ünlü şarkıcı, bu sözlerinin ardından herkesi yardım konseri için bilet almaya davet etti. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türk Hava Yolları Ailesi adına 2 bin bilet alarak Bilge’nin eğitimine büyük katkı sağladı.

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 08:44 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 08:46
THY Emine Bulut’un kızına sahip çıktı! Bilge’nin eğitimi için 2 bin bilet

, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Dinleyicileri 'İnanırım' parçasıyla selamlayan popçu, şarkının yarısında seyirciden özür dileyerek büyük kızı Arya'yı sahneye çıkardı

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THY Emine Bulut’un kızına sahip çıktı! Bilge’nin eğitimi için 2 bin bilet
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