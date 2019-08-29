THY Emine Bulut’un kızına sahip çıktı! Bilge’nin eğitimi için 2 bin bilet

THYEmine Bulut’un kızına sahip çıktı! Bilge’nin eğitimi için 2 bin bilet
Berkay, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Geceye, eşi tarafından katledilen Emine Bulut için söylenen Ünzile şarkısı damga vurdu. Berkay, “Emine Bulut’un kızı Bilge’nin eğitim masrafları için bir yardım konseri yapacağız” dedi. Ünlü şarkıcı, bu sözlerinin ardından herkesi yardım konseri için bilet almaya davet etti. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türk Hava Yolları Ailesi adına 2 bin bilet alarak Bilge’nin eğitimine büyük katkı sağladı.