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Tüm kişilerde en çok izlenen yapım ‘Kimse Bilmez’

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Tüm kişilerde en çok izlenen yapım ‘Kimse Bilmez’
SALI akşamları atv ekranlarında yayınlanan 'Kimse Bilmez'; 11'inci bölümü ile Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Dizinin yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 4.37 izlenme oranı ve yüzde 14.37 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

SÜRPRİZ DÜĞÜN
Dizinin yayınlanan son bölümünde; 'Ali', 'Sevda'nın mahalleli karşısında küçük düşmesine izin vermedi ve 'Sevda'nın yalanına ortak oldu. Mahalleli onlara sürpriz bir düğün hazırladı. 'Ali' ve 'Sevda'nın evlendiklerini öğrenen 'Duygu', teselliyi 'Pilot'un yakın ilgisinde buldu ve ilk kez 'Pilot'un hislerine karşılık verdi. İki kardeş tarafından yaralanan Takacı'nın intikam almak için kurduğu plan Ali ve Pilot'un birbirlerine silah çekmesine neden oldu.
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Tüm kişilerde en çok izlenen yapım ‘Kimse Bilmez’
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