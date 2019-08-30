60 kişilik sinema senfoni orkestrası ile film gibi konser

BUGÜN NELER OLDU

Nükhet Duru, Harbiye Açıkhava'da Poll Production organizasyonuyla dinleyiciyle buluştu. 60 kişilik Sinema Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği Duru, Turkish Airlines Açıkhava Konserleri'nde özel bir geceye imza attı.Açıkhava'ya 'Al Beni de Yanına' şarkısıyla çıkan Duru; 'Kaldırımlar' şarkısını kocası tarafından katledilen Emine Bulut'a ve şiddet gören kadınlara ithaf etti. Konserde konuklarına seslenen sanatçı, "Yeryüzündeki ve gökyüzündeki yıldızlar eşliğinde film gibi hatırlayacağınız bir gece olsun" dedi. Duru, geçmişten günümüze kadar gelen sevilen şarkılarını söyleyerek 5 bin kişiye film gibi bir gece yaşattı. Konserde, ünlü sanatçının sürpriz bir konuğu da vardı. Popçu Kenan Doğulu, Duru'ya 'Melankoli' şarkısında eşlik etti. İkili Doğulu'nun 'Aşk Oyunu' şarkısını da seslendirdi. Ardından usta yorumcu, şunları söyledi: "Kenan yıllar önce bana 'Tak Etti Canıma' şarkısını vermişti. Pop müziğe dantel gibi sözlerle iyi şarkılar kazandırmış, her geçen gün tuğla üstüne tuğla koyan bir isim. Benim için popun kralı Kenan Doğulu'dur."