90’lar konseptiyle nostalji yaşatacaklar

BUGÜN NELER OLDU

Müzığin ünlü isimleri, çarşamba, cuma ve cumartesi akşamları Watergarden İstanbul'da düzenlenen FLO Açık Hava Konserleri'nde sevenleriyle buluşacak. Çarşamba ve cumaları 90'lar konseptinde düzenlenecek olan seri, yarın Seksendört konseri ile başlıyor. 4 Eylül'de Sibel Alaş, 7 Eylül'de Seda Sayan, 11 Eylül'de Ferda Anıl Yarkın, 13 Eylül'de Ege, 14 Eylül'de Suzan Kardeş, 18 Eylül'de Deniz Arcak, 20 Eylül'de Ali Güven sahnede olacak. 21 Eylül'de Cengiz Kurtoğlu, 25 Eylül'de Zafer Peker, 27 Eylül'de Ufuk Yıldırım, 28 Eylül'de ise Pamela ve Ümit Besen performans sergileyecek.