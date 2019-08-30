Haberler > Günaydın Haberleri > 90’lar konseptiyle nostalji yaşatacaklar

90’lar konseptiyle nostalji yaşatacaklar

Giriş Tarihi: 30.8.2019
90’lar konseptiyle nostalji yaşatacaklar
Müzığin ünlü isimleri, çarşamba, cuma ve cumartesi akşamları Watergarden İstanbul'da düzenlenen FLO Açık Hava Konserleri'nde sevenleriyle buluşacak. Çarşamba ve cumaları 90'lar konseptinde düzenlenecek olan seri, yarın Seksendört konseri ile başlıyor. 4 Eylül'de Sibel Alaş, 7 Eylül'de Seda Sayan, 11 Eylül'de Ferda Anıl Yarkın, 13 Eylül'de Ege, 14 Eylül'de Suzan Kardeş, 18 Eylül'de Deniz Arcak, 20 Eylül'de Ali Güven sahnede olacak. 21 Eylül'de Cengiz Kurtoğlu, 25 Eylül'de Zafer Peker, 27 Eylül'de Ufuk Yıldırım, 28 Eylül'de ise Pamela ve Ümit Besen performans sergileyecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
90’lar konseptiyle nostalji yaşatacaklar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN