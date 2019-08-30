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Aspendos’a hayran kaldı

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Aspendos’a hayran kaldı
Dünyaca ünlü yıldız Anne Marie, Antalya'da Regnum Carya sahnesinde konser verdi. Marie, konser sonrası dünya kültür mirasları arasında yer alan Aspendos'u da ziyaret etti. Özel helikopterle antik kente giden Marie, gördüğü manzara karşısında büyülendi. Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün eşlik ettiği gezide ünlü yıldız, Aspendos'un yüzyıllara meydan okuyan tiyatrosuna ve su kemerlerine hayran kaldı. Marie "Antalya'nın tarihi zenginlikleri de denizi ve kumsalları kadar muhteşem" dedi.
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Aspendos’a hayran kaldı
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