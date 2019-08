BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Elif Kaya, yeni cover albümü 'Dejavu'yu bugün müzikseverlerle buluşturuyor. Poll Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanacak olan albümde bir döneme damgasını vurmuş 'Mavi Mavi', 'Karabiberim', '8.15 Vapuru', 'Sök Kalbini', 'Selam Ver' gibi şarkılar var. Kaya, albümünün tarzını yeni bir akım olan 'DIY (Do It YourSelf) Cover' olarak adlandırdı.