Son Dakika: Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Şoke eden iddia ne? İşte detaylar

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı cephesinden son dakika haberi geldi. Boşanacakları iddia edilen çift birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktı.

SİNAN AKÇIL VE BURCU KIRATLI BOŞANIYOR MU?

Şarkıcı Sinan Akçıl uzun süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile dünya evine girmişti. Aşk hayatıyla ve çapkınlıklarıyla sürekli gündeme gelen Akçıl'ın evlenmesi herkesi şaşırtmıştı. Ünlü çift hakkında bir kez daha 'boşanma' iddiası ortaya atıldı.

Burcu Kıratlı sosyal medya hesaplarındaki Akçıl soyadını sildi. İkili sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.