Haberler > Günaydın Haberleri > Son Dakika: Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Şoke eden iddia ne? İşte detaylar

Son Dakika: ile boşanıyor mu? Şoke eden iddia ne? İşte detaylar

Şarkıcı ile oyuncu eşi ’dan son dakika kötü haber geldi. Amsterdam’da evlenen çift hakkında şoke eden iddialar tek tek ortaya çıkıyor. Sinan Akçıl İle Burcu Kıratlı’nın boşanacağı iddia edildi. İşte konuya ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 30.8.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 11:29
Son Dakika: Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Şoke eden iddia ne? İşte detaylar

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı cephesinden son dakika haberi geldi. Boşanacakları iddia edilen çift birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktı.

SİNAN AKÇIL VE BURCU KIRATLI BOŞANIYOR MU?

Şarkıcı Sinan Akçıl uzun süredir birliktelik yaşadığı oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı ile dünya evine girmişti. Aşk hayatıyla ve çapkınlıklarıyla sürekli gündeme gelen Akçıl'ın evlenmesi herkesi şaşırtmıştı. Ünlü çift hakkında bir kez daha 'boşanma' iddiası ortaya atıldı.

Burcu Kıratlı sosyal medya hesaplarındaki Akçıl soyadını sildi. İkili sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Şoke eden iddia ne? İşte detaylar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN