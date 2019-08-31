Daha çok Ayla Çelik’lere ihtiyaç var

BUGÜN NELER OLDU

İTÜ Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ayla Çelik'in bildiğiniz birçok şarkıda parmağı var... Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Demet Akalın, İrem Derici ve daha pek çok isme verdiği şarkılar ile ve son olarak kendi çıkardığı 'Daha Bi Aşık' adlı albümündeki melodiler ve sözler bu güzel hanımefendiye ait. Sibel Can'ın 'Benim Adım Aşk' isimli şarkısı ile bir anda adını duyuran ve son olarak Ebru Gündeş'in albümündeki 'Aşık' şarkısına imza atan Çelik, son albümündeki klip parçası ile şu sıralar en çok dinlenilen isimler arasında... Besteci ve söz yazarı kimliğiyle 'Bağdat' ve 'Vatan' gibi şarkıları müzik dünyasına kazandıran Çelik, tam bir sanatçı. Rap furyasının yaşandığı şu günlerde bu camia da ikiüç tane daha Ayla Çelik olsa müziğin sırtı yere gelmez. Hep aynı nakaratlardan, melodilerden oluşan şarkılara inat Çelik'in güncel sözlerle yazdığı aşk şarkıları müziğe can veriyor. Çelik, kısırlaşmış müzik sektöründe umarım daha çok şarkısıyla var olur.