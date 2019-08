Rumen televizyoncuların Trabzon çıkarması

BUGÜN NELER OLDU

ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'e uluslararası arenada ilgi artarak devam ediyor. Dizinin Türkiye'de yayınlanacak üçüncü sezonunun çekimleri Trabzon'da sürerken, sevilen yapım 2 Eylül'de Romanya'da da izleyiciyle buluşacak. Dizi, ilk sezonuyla haftada beş gün Kanal D Romanya'da ekrana gelecek. Kanalın üst düzey yöneticileri, geçtiğimiz hafta Trabzon'daydı. Rumen gazeteciler, blogger'lar ve yazarlarla seti ziyaret eden ekip; yapımcı Osman Sınav ve oyuncularla bir araya geldi. Dizinin yıldızları İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Öykü Gürman ve Sinan Tuzcu'ya büyük ilgi gösteren Rumenler'in Kaleli Konak ziyaretini GÜNAYDIN takip etti. İşte Osman Sınav ile Kanal D Romanya yetkilileri Uğur Yeşil ve İlcnur Agop'un, Sen Anlat Karadeniz'in uluslararası serüveniyle ilgili anlattıkları...* Dizinin kadın dramı gibi bir konuyu işlemesi, bizim için çok önemli. Bu diziyi seçmemizde rol oynayan noktalardan biri buydu. Uluslararası pazarın böyle bir yapıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.* İzleyici kitlemiz, genel olarak kadınlardan oluşuyor. Sunduğumuz her yapımla onlara dokunmak istiyoruz. Sen Anlat Karadeniz; sanırım satın aldığımız, ekrana taşıdığımız en dokunaklı ve anlamlı proje.* Ben Karadenizliyim ama Romanya'da olan Karadeniz! Burada farklı bir Karadeniz'le karşılaştım; inanılmaz güzel.Diziyi izlediğimde; Köstence'de dedelerimden, büyükannelerimden gördüğüm alışkanlıkları, gelenekleri ve o coşkuyu buldum. Ortak bir noktamızın olduğunu hissettim. Hatta evler bile aynı. Romanya'da Dobruca bölgesini gezerseniz, Karadeniz'deki gibi evler olduğunu görürsünüz.İzleyicimiz, Sen Anlat Karadeniz'i sevmekten öte benimseyecek. O benzerliği görecek ve havayı yakalayacak.* Dizide İrem ve Ulaş'ı çok beğendim; ikisi de çok başarılı. Zaten Türk dizilerinde en çok öne çıkan unsurların başında oyuncu seçimleri ve oyuncuların başarılı performansları geliyor.* Romanya, bizim ilk göz ağrımız. Hatırlıyorum; bir gün sette otururken dizimizin Romanya'ya satıldığı haberini aldık. O zaman henüz altıncı bölümdeydik. Bu bizi çok mutlu etti çünkü genelde diziler 13 bölüm tamamlanmadan satılmaz. Sen Anlat Karadeniz'in altıncı bölümde yurt dışına satılması bir ilkti. Romanya, bizim uğurumuz oldu.* Birinci bölüm yayınlanacağı zaman, ekranda çarşamba günleri çok yüksek reyting alan bir dizi vardı. Dört yıldır, hiçbir dizi onun karşısına çıkamıyordu. Biz tam da onunla aynı saatte yayına girdik. Buna itiraz edeceğimi düşündüler ama ben tam tersine 'Çarşamba akşamı yayınlayalım; rekabeti severim, biz daha iyi çalışırız, daha iyi oluruz' dedim.* İlk bölümün yayınlandığı akşam, sanırım Türkiye'deki bütün gazeteciler beni aradı. "Abi n'aptın ya!" dediler. Çünkü ortalık allak bullak oldu. Fakat biz, çarşambaları birinci olan o dizinin reytingden çok az kaptık aslında. Biz kendi seyircimizi yarattık. Yani televizyon izlemeyen bir kitleyi çektik, bu çok önemli.* Ben ikinci bölümde daha yüksek bir reyting bekliyordum ama bunu kimseye söylemedim. Sinan Tuzcu bana gelip "Abi bunun daha yükseği var mı?" diye sordu."Tabii ki var ama her hafta daha yüksek reyting olmaz; elbette dizi bir yere oturacak" dedim. İkinci bölümde reytingler iki katına çıktı. Sen Anlat Karadeniz ile son 15 yılın izlenme rekorunu kırdık.* Dizinin Romanya'da kadın izleyicileri çok etkileyeceğini düşünüyorum. Hikayemizde ciddi bir kadın dramı var. Kadına değer veren, onu yücelten bir temamız var. Türkiye'de çalışan, ev hanımı, beyaz yakalı kadın izleyiciler arasında çok dengeli bir noktadayız. Her kesimden izleyicimiz var.* 2008'den bu yana Türk dizilerini yayınlıyoruz. O tarihe kadar Avrupa'da Türk dizileri yoktu. Sen Anlat Karadeniz'i altıncı bölümde satın aldık. Dünyada Türk dizileri için referans noktası olmuş durumdayız. Sadece Avrupa değil, Balkanlar ve Latin Amerika da, bizim yayınladığımız dizileri hiç düşünmeden almaya başladı. Biz Sen Anlat Karadeniz'i yayınlamaya başladıktan sonra, ülke sayısı 28'den 50'ye çıkar diye düşünüyoruz.* Yayınladığımız Türk dizileri ile turizme çok büyük destek olduğumuza inanıyoruz. Sen Anlat Karadeniz'i yayınladıktan sonra Romanya'dan da Karadeniz bölgesine ilginin artacağını düşünüyoruz.* Kanal D Romanya, Türk sermayeli bir kanal ve Romanya'nın ilk üç önemli kanalı arasında. Dizilerimizi hafta içi beş gün, Rumence alt yazı ile yayınlıyoruz. Başarımızdan dolayı, diğer büyük Rumen kanalları da Türk dizilerini yayınlıyor.* Türkiye'den aldığımız projeleri farklı pazarlama kampanyaları ile destekliyoruz. Sen Anlat Karadeniz de bunlardan biri. Destekleri için Müge Akar ve ATV ekibine, Osman Sınav hocamıza teşekkür ederiz.* Dizinin içeriğinin kadına şiddetle ilgili olması, onu dünyanın her yerinde ilgi görecek bir yapım haline getiriyor. Romanya'da dikkatleri bu konuya çekmek istiyoruz.* Daha önce hiç Karadeniz yöresiyle ilgili bir dizi yayınlamadık. Rumen izleyicisi, Türk dizilerinin hepsinde kendi geçmişlerinden bir şeyler buldu. Şimdi Karadeniz insanı ve kültürüyle tanışmış olacaklar. Bu dizi; Köstence gibi birçok bölgede Rumen halkından karşılık bulacaktır. Bize, "50-100 yıl önceki geçmişimiz buna benziyordu" diyorlar. Romanya'da Türk kültürünün geçmişten kalan izlerini yeniden ortaya çıkardığımız için mutluluk duyuyoruz.