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Sessiz ve derinden...

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Sessiz ve derinden...
Gökhan Türkmen'in basın bültenini okuyunca inanamadım. Türkmen'in, magazinde görünmemesine rağmen ne çok iş yapabildiğinin kanıtı gibi olan bültende şarkıcının 2020 Haziran ayına kadarki konser programı yer alıyordu. Yani sansasyonel olmadan, sessizce de bu işler olabiliyormuş. Gökhan Türkmen, sezonu 6 Eylül'de IF Performance Hall Beşiktaş'ta açacak. Türkmen bu yıl içinde İstanbul, Antal- ya, Mersin, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Adana, Antep, İzmir, Uşak, Mersin'in dışında Trabzon, Rize, Samsun, Konya, Kayseri, Isparta, Denizli, Mardin, Almanya'da hayranlarıyla bir araya gelecek. Şimdilik 16 konser planlayan Türkmen'i ön planda olmadan sadece işiyle var olduğu için tebrik etmek gerekir.
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