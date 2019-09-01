58 yıl sonra yeniden

BUGÜN NELER OLDU

İlk Türkçe sözlü pop şarkısı unvanını almış olan 'Bak Bir Varmış Bir Yokmuş' eseri, 1961 yılından tam 58 yıl sonra, yepyeni kayıtlarıyla İlham Gencer'in sesinden dinleyiciyle buluşuyor. Eserin yorumcusu Gencer, 95 yaşını kutladığı bugünlerde, eseri stüdyoya girerek yeniden seslendirdi.Plak olarak raflarda yerini alan albümün içinde şarkının 6 farklı versiyonu bulunuyor. Eserin bilinen klasik düzenlemesinin yanı sıra, Fransızca 'C'est Ecrit Dans Le Ciel' versiyonu ve Serkan Çağrı'nın klarneti ile bambaşka bir havaya soktuğu sözsüz versiyonu da bu albümde. Albümde Erdem Helvacıoğlu düzenlemesi ile eserin hem Türkçe hem de Fransızca remixleri de yer alıyor.