‘Annemden sonra en önemli kadın Emina’

BUGÜN NELER OLDU

Müzik hayatındaki 25'inci yılını kutlayan pop müziğin başarılı ismi Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde Poll Production organizasyonu ile Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu.Bu sene ikinci kez Harbiye'de sevenleriyle bir araya gelen popçu, yine büyük ilgiyle karşılaştı. Biletlerin tamamen tükendiği konserde Sandal, açılışı 90'ların en hit parçalarından biri olan 'Aya Benzer' ile yaptı.Sahneden dinleyicilerine seslenen Sandal, şöyle konuştu: "Bugün kendinizi bana bırakın, nostalji yapacağız, sizi nerelere götüreceğim. Bu akşam bana emanetsiniz. Dinlemek istediğiniz bütün şarkıları dinletmeden yollatmayacağım."Sandal, ilerleyen dakikalarda ise geçtiğimiz yıl 10 yıllık evliliğini bitirdiği eski eşi Emina Jahovic için de övgü dolu sözler söyledi: "Eski eşimle de dostça ayrıldık. Şükür iyi arkadaşız, hayatımda annemden sonraki en önemli kadın. Bana çok güzel iki evlat verdi. Bir tanesi bugün beni dinlemeye geldi."