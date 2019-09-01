Rolü için imamdan özel ders aldı

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'Akif' belgeselinde vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un babası Tahir Efendi'ye hayat veren ünlü sanatçı Ünal Zorer, rolüne nasıl hazırlandığını anlattı. Tarih araştırmalarının ardından Bayramiç'e çekimlerden iki gün önce giderek Ersoy'un doğup büyüdüğü yerleri görmek istediğini söyleyen Zorer, Ersoy'un babası Tahir Efendi'nin imamlık yaptığı camiye de gitti. Cami imamından özel ders aldığını da belirten oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:"Kuran-ı Kerim okurken telaffuzu nasıl yapılır, ağız ve hançere teknikleri nelerdir onları öğrendim. Bayramiç'in yaşlılarından Tahir Efendi hakkında bilgiler aldım."