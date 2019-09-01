Serdar Ortaç’tan boşanan manken Chloe Loughnan pişman oldu

Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan'ın boşanması gündeme bomba gibi düşmüştü. 5 yıl önce evlenen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti geçtiğimiz gün evliliklerini sonlandırdı. Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde Chloe Loughnan hakkında konuşmuştu. Eski eşi Chloe Loughnan hakkında ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu belirten ünlü şarkıcı, “Hanıma çok yüklendiler ‘Böyle yaptı, şöyle yaptı’ diye. Nereden biliyorlar! Hiçbir şey yaptığı yok!” dedi. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, “Chloe sizinle aynı sektörden başka biri ile aşk yaşarsa tepkiniz ne olur?” sorusuna ise "Yeni bir hayata başlamak isteyebilir. Dünyada tek boşanan çift biz değiliz" diye yanıt verdi. Boşanmalarının ardından ülkesine dönen İrlandalı manken Chloe Loughnan 5 yıl boyunca Türk vatandaşlığına başvurmadığı için pişman oldu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 1.9.2019 14:43Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 14:58
Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ülkesine dönen İrlandalı manken Chloe Loughnan, 5 yıl boyunca Türk vatandaşlığına başvurmadığı için bin pişman...