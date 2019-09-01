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ve 'ten son dakika haberi geldi: Aralarındaki sular durulmuyor! Seren Serengil hastanelik oldu

ile aralarında suların durulmadığı 'ten son dakika haberi geldi. Yaşar İpek'in, tüp bebek tedavisi sırasında kendisini kandırdığını söylediği Seren Serengil, gece saatlerinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Kendisi gibi şarkıcı olan Seren Serengil ile boşanma kararı alan Yaşar İpek, ilişkilerini bu noktaya getiren olayları anlattı. Geçtiğimiz yıl evlendiği ve bir aylık hamile olan eşi Seren Serengil ile medeni bir şekilde ayrılmayı başaramadıklarını anlatan Yaşar İpek açıklamalarıyla olay oldu. Yaşar İpek, Serengil’in hamilelik süreciyle ilgili çarpıcı suçlamalarda bulundu. İpek, Serengil ile evliliklerini boşanma aşamasına getiren olayın eşinin hamilelik için denediği yöntem olduğunu itiraf etti. Serengil arkadaşlarıyla yemekteyken, Yaşar İpek'in kendisiyle ilgili iddialarını duyunca 'dan yayın yaptı ve kocasının söylediklerinin doğru olmadığını belirtti. Yayın sırasında ağlayan ünlü isim ilerleyen saatlerde kendini kötü hissetmeye başladı. Tansiyonunun yükseldiği ve kanaması olduğu söylenen Seren Serengil yanındaki arkadaşları tarafından en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Seren Serengil’in sağlık durumu…

Giriş Tarihi: 1.9.2019 08:52 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 08:53
Seren Serengil ve Yaşar İpek'ten son dakika haberi geldi: Aralarındaki sular durulmuyor! Seren Serengil hastanelik oldu

'in, tüp bebek tedavisi sırasında kendisini kandırdığını söylediği , gece saatlerinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Kendisi gibi şarkıcı olan Seren Serengil ile boşanma kararı alan Yaşar İpek, ilişkilerini bu noktaya getiren olayları anlattı. Magazin Burada'nın haberine göre; Geçtiğimiz yıl evlendiği ve bir aylık hamile olan eşi Seren Serengil ile medeni bir şekilde ayrılmayı başaramadıklarını anlatan Yaşar İpek açıklamalarıyla olay oldu.

"SEREN KAVGADAN BESLENİYOR"

Yaşar İpek, Serengil'in hamilelik süreciyle ilgili çarpıcı suçlamalarda bulundu. İpek, Serengil ile evliliklerini boşanma aşamasına getiren olayın eşinin hamilelik için denediği yöntem olduğunu itiraf etti.

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Seren Serengil ve Yaşar İpek'ten son dakika haberi geldi: Aralarındaki sular durulmuyor! Seren Serengil hastanelik oldu
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