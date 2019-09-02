Akustik elektrik Sertab!

Sahneden izleyicilerine seslenen Erener, "Bugün kendi parçalarımı elektro müzik ve akustik türde sizlerle buluşturacağım. Hepsi siz çok güzel eğlenin, keyifli vakit geçirin." diye konuştu. Daha sonra 'Vur Yüreğim' parçasıyla seyircisinin karşısına çıkan popçu, 'Everyway That l Can', 'Aşk' 'Açık Adres' ve 'Yanarım' gibi geçmişten günümüze en güzel parçalarını hep 5 bin kişilik Harbiye korosu ile birlikte söyledi.

'ÖNEMLİ OLAN KÜLLERİNDEN DOĞUP TEKRAR HAYATA TUTUNABİLMEK!'

Sahnede gençlik yıllarında geçirmiş olduğu ülseratif kolit rahatsızlığı sebebiyle sadece ince bağırsağıyla yaşamaya devam ettiğini dile getirdi. Sezen Aksu'nun o sıralarda tedavi gördüğü hastaneye gelip kendisine büyük destek verdiğini söyleyen Erener, "Bana çıkıp geleceksin, bu albümü bitireceğiz." dedi. "Bazen bazı insanlara bir tokat gerekiyor.! Çıktım serumla zor şartlarda çekime geldim. Üstümdeki kıyafetlerin hepsi Sezen'e aitti.

Hayat zor ama yaşanıyor, önemli olan küllerinden doğup hayata tekrardan tutunabilmek." diye konuştu.

Arkasında bulunan dev ekranda gençlik yıllarına ait videoları yayınlayan Sertab Erener, yoğun istek üzerine iki kez bis yaptı. Sahneye tekrar çıkan Erener, 'Zor Kadın, Yeni, Kumsalda ve Yanarım' şarkısını alkış ve tezahüratlar eşliğinde sevenleriyle birlikte seslendirdi.