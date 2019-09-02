‘Bu işinustası geri geldi’

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Murat Dalkılıç, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sahneye çıktı. Poll Production organizasyonu, Turkish Airlines konserleri kapsamında şarkılarını söyleyen Dalkılıç, ilk yarının finalinde Cartel grubunun efsane ismi Erci E ile 'Cartel' isimli şarkıya düet yaptı. Dalkılıç, "Çocukluğumdan beri rap müziğine ilgi duydum. Çok şanslıyım, hayranı olduğum grup ile aynı sahneyi paylaşıyorum" dedi. Dalkılıç, yeni şarkısını ilk kez söyledikten sonra "Bu işin ustası geri geldi" diyerek rap şarkıcılarına atıfta bulundu. Yeni şarkısı 'Müjgan'ı Hande Erçel için yazdığını söyleyen Dalkılıç, şarkıyı sevgilisinin gözlerine bakarak söyledi.