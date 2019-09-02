En beğenilen albüm ‘Peki Peki Anladık’

BUGÜN NELER OLDU

EFSANE müzik grubu MFÖ, Girne Rocks Hotel'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi. Yıllara meydan okuyan ve enerjilerinden hiç kaybetmeyerek yollarına devam eden MFÖ'yü dinleyenler arasında ünlü tiyatro oyuncusu Selçuk Yöntem ve tiyatro oyuncusu arkadaşı Gülenay Kalkan da vardı.Bu arada MFÖ, resmi internet sitesinde bir anket yaptı. Anketin sonucuna göre yıllardan beri pek çok hit şarkıya imza atan MFÖ'nün bugüne kadar çıkardığı albümler içinde en sevileni 1985 yılında piyasaya çıkan 'Peki Peki Anladık' oldu. 34 yıl önce müzikseverlerle buluşan albüm, tüm albümler içinde yüzde 32'lik oy oranı ile birinci sırada yer aldı. Bu albümü yüzde 29'luk oy oranı ile 'MFÖ Collection', yüzde 16 oy ile de 'No Problem' albümü takip ediyor.