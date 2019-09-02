Hayaller ülkesinin kapıları açılıyor

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Çekimleri devam eden 'Gamonya: Hayaller Ülkesi' adlı BKM yapımı film; dekoru ve kostümlerinin yanı sıra, hikayesi ile hem çocukları, hem büyükleri sihirli bir dünyaya götürecek. Fantastik macera türündeki filmde 'Güldüy Güldüy Çocuk' ekibi rol alıyor. Gamonya dünyasını en ince ayrıntısına kadar inşa eden BKM ekibi, rengarenk bir çocuk köyünü hayata geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda kurulan Gamonya Köyü, çekimlerin ardından tüm çocukların filmin sihirli dünyasını görebilmesi için ziyarete açılacak.