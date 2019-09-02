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haberi! 'in o fotoğrafı ortaya çıktı! Seren Serengil bebeğini kaybettikten sonra...

Ünlü sanatçı ile ilgili haberleri magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Eşi Yaşar İpek’le boşanma arefesinde olan Serengil zor günler geçiriyor. Seren Serengil bebeğini kaybettikten sonra yaptığı paylaşım yürekleri burkan cinsten. Magazin gündeminde sıklıkla gündemde olan 6 haftalık hamileyken düşük yaptı. Zor günler geçiren Serengil’in dün gece uyumadan önceki sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. İşte Seren Serengil hakkındaki son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 3.9.2019 07:03
Son dakika haberi! Seren Serengil'in o fotoğrafı ortaya çıktı! Seren Serengil bebeğini kaybettikten sonra...

haberine göre 'in dün geceki uyuma şekli dikkat çekti. Şarkıcı eşi Yaşar İpek'le boşanma sürecinde olan Seren Serengil, geçtiğimiz sene görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Bilindiği üzere Yaşar İpek'e şiddet gerekçesiyle dava açmıştı. Magazin gündeminin sık konuşulan ismi Serengil tüp bebek tedavisi görüyordu. 6 haftalık bebeğini kaybetmesinin acısını yaşayan Serengil'den gelen fotoğraf ise yürekleri burktu.

İşte Seren Serengil hakkındaki son dakika haberinin ayrıntıları ve paylaştığı o fotoğraf...

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Son dakika haberi! Seren Serengil'in o fotoğrafı ortaya çıktı! Seren Serengil bebeğini kaybettikten sonra...
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