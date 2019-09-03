Funda Arar’dan hayranına jest

BUGÜN NELER OLDU

Kıbrıs Elexus Hotel, ünlü sanatçılara sahnesinde ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Muhteşem sesi ve yorumuyla herkesi kendine hayran bırakan Funda Arar, önceki gece sevenleriyle Elexus Hotel'de buluştu. Göz kamaştıran Arar, sahnede bin 500 kişiyle buluştu. Arar, küçük bir hayranı fotoğraf çektirmek isteyince 'Seni mi kırıcam ben' dedi ve şarkısını kesip küçük hayranıyla fotoğraf çektirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arar, yeni single çalışması 'Çık Aradan' ile ilgili "Çok emek verdiğimiz bir parça çıkardık" dedi.