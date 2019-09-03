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Bağlamasını hediye etti

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Bağlamasını hediye etti
Ünlü sanatçı Uğur Işılak, sevilen şarkılarını memleketi Ankara'da söyledi. Işılak, şarkıları ve şiirleriyle yine birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sanatçının geçmişten günümüze seslendirdiği şarkılara Mamak halkı da hep bir ağızdan eşlik ettil. Işılak, amfi tiyatroyu dolduran sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı. Programın sonunda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ünlü sanatçıya çiçek ve plaket takdim etti. Işılak da Köse'ye bağlamasını armağan etti. Ankaragücü futbol takımı yönetimi ise Işılak'a isminin yazıldığı 06 numaralı formayı hediye etti.
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Bağlamasını hediye etti
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