Genç popçu Edis Vadi Açıkhava’da!

Bu yazın başında açılan ve kısa sürede ünlü yıldızların gözde konser mekanı haline gelen, İstanbul'un en genç açık hava sahnesi Vadi Açıkhava, orman kıyısındaki muhteşem atmosferiyle birbirinden ünlü sanatçıları hayranlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATACAK

1 Aralık 2014'te çıkardığı 'Benim Ol' single çalışması ile patlayan genç yıldız Edis 5 yıl içinde Türk pop müziğin prensi haline geldi. Art arda çıkardığı single şarkıların ardından 2018'de yayınladığı 'An' albümüyle yerini iyice sağlamlaştırdı. Milyonlarca hayranını peşinden sürükleyen Edis 6 Eylül'de Vadi Açıkhava sahnesini adeta ateşe verecek. Muhteşem sahne şovları, kıvrak dansları, özel repertuarı ve bitmek bilmeyen enerjisi ile konuklara unutulmaz bir gece yaşatacak.