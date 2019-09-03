‘Küllerimden doğup tekrar hayata tutundum’

BUGÜN NELER OLDU

POP müziğin güçlü sesi Sertab Erener, önceki gün Harbiye Açıkhava'da sahneye çıktı. Poll Production organizasyonu Paraf sponsorluğunda gerçekleşen Halkın Yıldızları konserleri kapsamında performans sergileyen Erener, "Bugün kendi parçalarımı elektro müzik ve akustik türde sizlerle buluşturacağım. Hepsi siz eğlenin diye" dedi. Daha sonra 'Vur Yüreğim' parçasıyla seyirci karşısına çıkan popçu, en güzel parçalarını 5 bin kişilik Harbiye korosu ile birlikte söyledi. Sahnede sık sık seyirciyle konuşan sanatçı, geçmiş yıllarda geçirmiş olduğu ülseratif kolit rahatsızlığı sebebiyle sadece ince bağırsağıyla yaşamaya devam ettiğini dile getirdi. Sezen Aksu'nun o dönem hastaneye gelip kendisine büyük destek verdiğini söyleyen Erener, sözlerine şöyle devam etti: "Bana 'Çıkıp geleceksin, bu albümü bitireceğiz' dedi. Bazen bazı insanlara bir tokat gerekiyor. Çıktım serumla, zor şartlarda çekime gittim. Üstümdeki kıyafetler Sezen'e aitti. Hayat zor ama yaşanıyor, önemli olan küllerinden doğup hayata tekrardan tutunabilmek."