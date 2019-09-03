‘Pilot’a rakip geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Atv'nin her bölümü merakla beklenen ve reyting sıralamasında birinciliğe oturan Baba Yapım imzalı dizisi 'Kimse Bilmez'in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok dizi ve sinema filminde rol alan Berke Üzrek, dizide 'Takacı'nın kardeşi 'Mert' karakterine hayat verecek. Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın rol aldığı diziye bu akşamki bölümden itibaren tiyatro kökenli Berke Üzrek damga vuracak. Üzrek'in canlandırdığı 'Mert', 'Pilot'un başını bir hayli ağrıtacak. Ağabeyi 'Takacı'nın intikamını almak isteyen 'Mert'in en büyük korkusu, düşmanlarının ondan daha fazla yaşaması.