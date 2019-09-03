Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 3 Eylül 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Eylül 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 3 Eylül 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Kendimize yeni yollar çiziyoruz" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 EYLÜL 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem; Güneş, Merkür ve Mars ile 10 derecede kavuşuyor. Dünya, Yunanistan ve Türkiye ilişkilerine yönünü çevirebilir. Türkiye'de af gündeme gelirken, 1948 doğumlu Devlet Bahçeli her zamankinden daha çok konuşulabilir. Aralık ayına kadar ilaç sektöründeki skandalları duyacağız.

KOÇ: Kırgınlıklarını, kayıplarını ve birçok konuyu unutmaya hazırsın. Eskisinden daha gerçekçi olduğunu fark edebilirsin. Gün içerisinde yaşanacak aksaklıklar, birtakım yanlış anlaşılmaları da beraberinde getirebilir. Lüks, konfor arayışın fazla harcama yapmana neden olabilir. Eğer ihtiyacın olanların listesini yapmak istersen abarttığını da görebilirsin.

BOĞA: Kendini ifade etmeye çalıştığın kişiler aslında senin için zaman kaybı olabilir. Bu durum duygusal bir yıpranmaya sebep oluyor ise hatayı biraz da kendinde aramalısın. Kendi isteklerini geri planda tutmamalısın ancak alacağın kararlarda da dikkatli olmalısın. Bugün aile içerisinde küslük yaşayan bireylerin bir araya geleceği organizasyonlara katılabilirsin.

İKİZLER: Gün içerisinde ikili ilişkilerde bazı zıtlıklar yaşayabilirsin. Çalışan bir İkizler burcuysan iş yerinde senden üstün pozisyonda olan kişilerle bazı fikir ayrılıklarına düşebilirsin. Fevri davranmak yerine, farklı fikirlere de açık olman gerektiğini anlayabilirsin. Bugün bazı olaylara sevinmen ve duyduklarından motive olman çok kolay olacak.