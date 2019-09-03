Yavru vatan çıkarması

BUGÜN NELER OLDU

Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, önceki gece Kıbrıs'ta Kaya Palazzo Resort Hotel'de sevenleriyle buluştu. Şarkıları, dansları ve enerjisiyle sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşatan Pekkan, şarkılarının çoğunu hayranlarıyla beraber söyledi. Birbirinden güzel parçalarını seslendiren Süperstar, gece boyunca tempoyu düşürmeden konserine devam etti. Sahne kostümü ve dansçılarıyla beraber tüm seyircileri büyüleyen Pekkan, konserinin sonuna doğru sevenleriyle selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.