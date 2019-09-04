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’dan örnek davranış!

Ünlü sunucu , atv ekranında yeni sezona başladı. Büyük bir heyecanla izleyicilerin karşısına yeniden çıkan ünlü sunucu, enerjisiyle dikkat çekti. Esra Erol sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileri tarafından ilgi ile takip edilen ünlü isimlerden. Esra Erol, her gün 30 dakika kitap okuma çalışmasına başladıklarını duyurdu. Bir masanın etrafında eşi ile birlikte oğlu ile kitap okuma çalışması yaptıkları videoyu yayınladı.

Giriş Tarihi: 4.9.2019 14:14 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 14:17
Esra Erol’dan örnek davranış!

Esra Erol, önceki akşam evinde kitap kulübü kurdu. Başarılı sunucu, her akşam eşi Ali Özbir ve iki oğluyla bir araya gelerek 30 dakika kitap okumaya başladı.

İmza attığı programı kadar aile yaşantısıyla da milyonların gönlünde taht kuran Esra Erol'dan örnek davranış... Ali Özbir'le evliliğinden iki oğlu olan başarılı sunucu, önceki akşam evlerinde 'kitap kulübü' kurduğunu açıkladı ve ekledi:

"Çocuklarımızın söylediklerimizi değil davranışlarımızı örnek aldığını düşünerek her gün 30 dakika kitap kulübü kurduk. Her akşam aynı saatlerde masanın etrafında beraber kitap okuyacağız. Okuma süresinin sonunda herkes okuduğu kitabın içeriğini paylaştı. Sizler de lütfen deneyimleyin."

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Esra Erol’dan örnek davranış!
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