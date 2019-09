Kadına şiddete karşı seferberlik başlatılmalı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Sen Anlat Karadeniz' bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Yeni sezonda diziye Ali Ersan Duru da 'Ferhat' karakteriyle dahil oldu. Ali Ersan Duru ve 'Sen Anlat Karadeniz'de 'Hazan'ı canlandıran Gülper Özdemir'le diziyi ve rollerini konuştuk...

'Sen Anlat Karadeniz'de izleyiciyi neler bekliyor?

ALİ ERSAN DURU: Heyecanlı bir hikaye, duyarlılık uyandıran mesajlar ve muhteşem bir Karadeniz doğası.

GÜLPER ÖZDEMİR: Size şu kadarını söyleyebilirim ki; kahramanlarımızı zor günler bekliyor.

Reyting rekorları kıran bir dizide oynamak sorumluluğunuzu artırıyor mu?

A.E.D: Benim sorumluluğum işime duyduğum saygı ve sevgiyle doğru orantılıdır. Her işe başlarken ne kadar sorumlu hissediyorsam kendimi, şimdi de öyle hissediyorum.

G.Ö.: İnsanların bizi sevmesi işimize olan motivasyonumuzu artırıyor. Bu sevginin karşılığını vermek için biz de çok çalışıyoruz.



EN BÜYÜK AŞKLAR NEFRETLE BAŞLAR



Ali Ersan Bey, diziyi daha önce takip ediyor muydunuz?

A.E.D.: TV izlemeye vakit bulamadığımdan takip etme şansım pek olmadı ama başarısına aşinaydım tabii ki. Osman Sınav benim için bir üstat, bir hocadır. Oyuncu arkadaşlarım geldiğim ilk günden beri bana çok sıcak davrandıkları için adaptasyon süreci yaşamadım. Mekanlar ve Karadeniz ise zaten memleketim. O yüzden kendimi evde gibi hissediyorum.

'Ferhat'ta sizi en çok etkileyen ne oldu?

A.E.D.: Gözü kara ve kararlı oluşu. Bu zaten Karadeniz demek.

'Ferhat'ın yaşadıklarını düşününce ne hissediyorsunuz?

A.E.D.: 'Ferhat', babasının ihanetine uğramış ve annesiz kalmışken, en güvendiği kişinin hayatını mahvettiğini öğreniyor. Yaşadıkları korkunç. Yarası derin ve acı. Ama yaralı bir aslan gibi kendini iyileştirerek ve daha güçlenerek çıkması etkileyici.

'Hazan' hayata karşı kabuk bağlamış bir kız. 'Ferhat' ile yollarının kesişmesi onu nasıl etkileyecek?

G.Ö.:'Hazan'ın hayata karşı sağlam bir duruşu var. İkisi de zor zamanlardan geçmiş. Fakat birbirlerini tanıdıklarında ikisinin de kabukları kırılabilir.

'Ferhat' ile didişmeleri aşka dönüşür mü?

G.Ö.: Aşk, çok kuvvetli ve iyileştirici bir duygu. Bunu şimdilik ben de bilmiyorum. Ama 'En büyük aşklar nefretle başlar' olgusundan yola çıkıp sorunun cevabını belki bulabiliriz.

Kadın cinayetlerinin sayısının arttığı bir dönemde siz de bu konuya değiniyorsunuz...

A.E.D.: 'Sen Anlat Karadeniz' 1.5 sezondur çok güzel mesajlar verdi, vermeye de devam ediyor. Bu konu, ülkemizin kanayan yarası. Beni önceden en çok yaralayan ve en çok yıkan olaylar şehit haberleriydi. Şimdi buna kadın cinayetleri de eklendi. Kadına, çocuğa, yaşlı insanlara ve tabii ki hayvanlara yapılan her türlü şiddetin sonuna kadar karşısında olmak hepimizin görevi. Bunun için de bizler öncü olmalıyız.

G.Ö.: Biz yapacağımız işle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Dünyada da bu yönde bir hareket var. Kadınların artık daha çok sesi çıkıyor ve daha ön plandalar. Fakat bizim bu coğrafyada sorumluluğumuz daha büyük, önümüzde uzun bir yol var. Bence bu konuda ülke olarak bir seferberlik başlatmalıyız.



'HAZAN'DAN BESLENİYOR, ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM



Trabzon'da nasıl vakit geçiriyorsunuz?

A.E.D.: Çekimler nedeniyle şehri gezemedim. Gelir gelmez bir maratonun içine daldım. Hayatım set, otel ve spor üçgeninde geçiyor.

G.Ö.: Vakit buldukça köylerini, yaylalarını ve özel yerlerini gezmeye çalışıyorum. Burada gezilip görülmesi gereken çok yer var. Ben çok keyifli vakit geçiriyorum. Umarım bir gün herkesin yolu Trabzon'a düşer.

Gülper Hanım, 'Hazan', oyunculuk kariyerinize nasıl bir deneyim kattı?

G.Ö.: Sosyal medyada çok konuşulan bir iş yapıyoruz. Ben de diziye ilk girdiğimde olumlu- olumsuz birçok yorum aldım ama biliyorum ki hepsi iyi niyetli... 'Tahir' ve 'Nefes'in yaşadığı aşk çok kutsal. 'Hazan'ın yolculuğuysa bambaşka bir yönde. Bu sezon 'Ferhat'ın gelişiyle hikayesi çok daha başka yerlere taşınacak. O çok güçlü ve duygusal bir karakter. Her gün ondan besleniyor ve bir şeyler öğreniyorum.



ORTAK DÜŞMAN 'GENCO' OLACAK



'Hazan', üvey babası 'Genco'yu sevmiyor. 'Ferhat' da sevgilisini elinden alan kişinin 'Genco' olduğunu öğreniyor. Peki 'Hazan' ile 'Ferhat' birlikte mi intikam alacak?

G.Ö.: Bunları zaman gösterecek. Ama böyle bir durumda ortak düşmanlarının 'Genco' olacağı kesin.

A.E.D.: 'Ferhat', 'Hazan'ı henüz tanımıyor ve şu an yaşadıklarından dolayı bir kadına güvenmesi pek mümkün değil gibi. Kadınlara bakış açısı ve aşka olan önyargısı ne zaman değişir ve bir kadına güvenir muamma.



BEN DE 'FERHAT' KADAR TUTKULU BİR AŞIĞIM



'Ferhat' sevgilisi tarafından bir mektupla terk edilmiş. Sizin böyle trajik bir aşk hikayeniz var mı?

A.E.D.: Hayır, çok şükür yok. Çünkü düşündüğünde bile insanın tüylerini diken diken eden bir son var bu aşk hikayesinde. 'Ferhat'ı belki de 'Ferhat' yapan tam da bu. Bu tarz aşklar metropollerde artık yaşanmıyor. Sonu trajedi de olsa böyle aşklar destana dönüşüyor. 'Ferhat'ın Zeynep'e olan aşkı da böyle bir şey.

Siz nasıl bir aşıksınız?

A.E.D.: Aşık olduğumda 'Ferhat'tan daha az tutkulu olmadığım kesin.

