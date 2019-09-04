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Son dakika haberi: ve yan yana geldi! O fotoğraf sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

Geçtiğimiz yıl boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan ve her hareketi ile dikkat çeken 'ndan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sık sık İtalyan sevgilisi DJ Guido Senia ile tatile çıkan ve bunu da Instagram hesabı üzerinden paylaşan Şeyma Subaşı, bu sefer de magazin dünyasının bir başka popüler ismi ile buluştu. Genç şarkıcı 'yle kendi işlettiği kafede bir araya gelen Subaşı, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. İkilinin samimi fotoğrafı yoğun ilgi görürken hayranlarından ise yorumların ardı arkası kesilmedi.

Giriş Tarihi: 4.9.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 16:25
Son dakika haberi: Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki yan yana geldi! O fotoğraf sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

Magazin dünyasının en çok konuşulan kişilerinden olan ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, yaptığı paylaşımlar ile de sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi durumunda. Sıklıkla tatil paylaşımları yapan Subaşı, bu sefer de bir başka popüler isimle yan yana geldi.

ŞEYMA SUBAŞI VE ALEYNA TİLKİ YAN YANA GELDİ! O FOTOĞRAF SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Genç şarkıcı ile fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Şeyma Subaşı ile Aleyna Tilki'nin fotoğrafı çok sayıda beğeni alırken yüzlerce de yorum geldi. İşte, son dakika magazin haberinin detayları;

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Son dakika haberi: Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki yan yana geldi! O fotoğraf sosyal medyada geniş yankı uyandırdı
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