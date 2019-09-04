Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 4 Eylül 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Eylül 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 4 Eylül 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Uranüs'ün seyri âlemde geri hareket ediyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Merkür kavuşumu Türkiye ve İran'ın karşı karşıya kalabileceklerini işaret ediyor. 1949 yılında kurulan NATO bugünden sonra gündemden düşmezken; limanları olan ülkeler büyük gelişmeler yaşayabilir. Türkiye'nin en büyük limanları da konuşulanlar arasında yer alacak diyor Neptün!

KOÇ: Bugün bulunduğun ortamlarda pozitif ruh halin ve enerjinle, en popüler insan olacaksın. Günü yapmaktan hoşlandığın aktivitelere ayırabilirsin. İletişime hızlı çözümler üretmek isteyebilirsin. Bazı olayları araştırırken, detaylar üzerinde yoğunlaşmak yerine pratik düşünmeyi tercih edeceksin.

BOĞA: Ay, öğle saatlerinden itibaren boşlukta hareket edecek. İsteklerini yerine getirmek için çok uygun bir gün, şans senden yana. Kariyerini zirveye taşımak adına olduğundan daha hırslı davranabilirsin. Teknolojik aletlerle ilgili iş yapıyorsan ani problemlere karşı da hazırlıklı olmalısın. İletişim odaklı konularda yapacağın açıklamalar birilerinin canını sıkabilir.

İKİZLER: Çevrenin sorunlarıyla uğraşacağınız bir gün. Kardeşler ve yakın akrabaların senden destek beklemeleri sonucunda, özel işlerini ertelemek zorunda kalabilirsin. Çalışkan ve sorumluluk duygunu sonuna kadar yerine getiren bir kişi olarak, bugün örnek teşkil edecek davranışlar sergilemen seni olumlu kılacaktır.