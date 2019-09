BUGÜN NELER OLDU

AmerikalI müzisyen, piyanist ve aranjör Scott Bradlee'nin kurucusu olduğu müzik kolektifi Postmodern Jukebox, 'Welcome to the Twenties 2.0' dünya turnesini, Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında Türkiye'ye taşıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşecek turnede Postmodern Jukebox dinleyiciyi caz ve swing dokunuşlarıyla 1920'li yıllara götürecek.