Animasyon çekti çocukluk hayali gerçek oldu

BUGÜN NELER OLDU

Popçu Murat Dalkılıç, Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın açılışında sahneye çıktı. Performansı öncesi gazetecilere yeni projelerini anlatan Dalkılıç; sahibi olduğu animasyon film şirketi ile çocukluk hayali olan bir animasyon film çektiğini ve filmin yakın bir tarihte seyirciyle buluşacağını söyledi. Ay ortasında yeni bir albüm çıkaracağını da söyleyen Dalkılıç, albümün ilk klibinin çekimlerini tamamladıklarını belirtti.Sahne performansı sırasında ünlü şarkıcıya belediye başkanı tarafından hem bir plaket verildi, hem de çam ağacı hediye edildi. Bu armağan, doğa tutkunu olan sanatçıya duygulu dakikalar yaşattı.