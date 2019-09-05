Büyülü gerçeklik kapılarını açıyor

BUGÜN NELER OLDU

H&MStudio, kadınsı maneviyatın dramatik havasından esinlenen A/W 2019 yeni Büyülü Gerçeklik koleksiyonunu önceki gün Aslı Küseyrioğlu, Elif Edes Tapan, Hande Can, Batya Kebudi, Didem Soydan, Nil Ninat gibi moda ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin yer aldığı bir lansman ile tanıttı. New York'un enerji dolu sokaklarında Christian MacDonald tarafından fotoğraflanan, Ludivine Poiblanc tarafından stilize edilen ve yön verilen, Adut Akech tarafından modellenen koleksiyon; çarpıcı keskin terzilik, ipek elbise ve vintage kazak karışımından oluşuyor.A/W 2019 koleksiyonu, kendine güvenen kadının yeni dönemi için olayları tamamen değiştirecek güçlü bir stil sunuyor. Kilit parçalar ise güçlü omuzlu yün İtalyan ceket, beli dar kesim yün takım, özel kesim deri pantolon, yastık kumaşlı dış giyim, şık pamuklu ve viskon bluzlar, çift renkli deriden oluşan yüksek çizmeler ve rüzgarda uçuşan polyester elbiseler.