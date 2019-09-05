Düğün için 3 gelinlik

BUGÜN NELER OLDU

Kendi yarattığı moda markası Gigi's'in yanı sıra Megastar Tarkan'a hazırladığı konser kostümleri ile de dikkat çeken modacı ve iş kadını Gülnur Güneş, hayatını genç iş adamı Yiğit Doğan Çelik ile birleştiriyor. Geçtiğimiz yıl arkadaş ortamında tanışan genç çift, kısa bir süre sonra evlilik kararı alarak aileleri ve yakın dostlarının katılımı ile nişan töreni yapmıştı. İkili, şimdi de 1.000 kişinin katılacağı bir düğünle Ekim ayında hayatlarını birleştiriyor. Güneş, kendi düğününde giyeceği gelinliği de kendi tasarlama kararı aldı. Üç farklı gelinlik tasarlayan Gülnur Güneş, hazırlıkları kendi atölye ekibine teslim etti. Yapımı 2 ay süren gelinliklerin her biri farklı konseptte...Gülnur Güneş ve Yiğit Doğan Çelik, bir yandan düğün için hazırlık yaparken, bir yandan da yoğun iş trafiğiyle uğraşıyor. İkilinin bu yüzden balayı tarihlerini erteleyebilecekleri öğrenildi. Güneş, giyim markası Gigi's'in yanı sıra babasının yönetimini kendisine devrettiği yenilenebilir enerji projeleri üzerine çalışıyor.