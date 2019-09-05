Hande Ataizi yeni bir aşka yelken açtı! İşte 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu!
Oyuncu Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile aşk yaşamaya başladı. Oyuncu Hande Ataizi, 8 Eylül 2012'de evlendiği gazeteci Benjamin Harvey'le, 6 Mart 2018'de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ataizi, oğlunun etkilenmemesi için eski eşinin soyadını kullanmak istemesiyle gündemde bir süre konuşulmuştu. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen güzel oyuncu, yen aşkıyla Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Oğlu Leon'un babası Benjamin Harvey'den geçtiğimiz yıl boşanan Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile yeni bir aşka yelken açtı.
Giriş Tarihi: 5.9.2019 14:48Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 14:52
Hande Ataizi genç sevgilisi Dinç Aydoğdu ile ilk kez görüntülendi.