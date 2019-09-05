Kimse Bilmez Tüm Kişiler’de en çok izlenen yapım oldu

BUGÜN NELER OLDU

Salı akşamları atv ekranlarında yayınlanan 'Kimse Bilmez' dizisi, 12'nci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 5.31 izlenme oranı ve yüzde 16.16 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. 'Kimse Bilmez'de önceki akşam; 'Ali' ve 'Pilot', 'Ali'nin zekası sayesinde 'Takacı'nın tuzağından kurtuldu. Ancak 'Vedat'ın 'Takacı'yı öldürmesi, 'Pilot'u da kaçak durumuna düşürdü. 'Pilot', 'Duygu'nun yanındayken polisler tarafından basıldı. 'Uygar' ise 'Ali' ve 'Sevda'yı ayırmak için plan kurdu.