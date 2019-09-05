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annesi ’nın kopyası!

Beşiktaşlı ve eşi, oyuncu , Ağustos 2018’de dünyaya gelen kızları ile ilk kez alışverişe çıktı.

Giriş Tarihi: 5.9.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 16:09
Mihran Ela annesi Şükran Ovalı’nın kopyası!

Kızlarıyla İstinyePark'ta gezen çift, mağazaları dolaştıktan sonra Masa Restaurant'ta yemek yedi. 13 aylık Mihran Ela, annesine olan benzerliği ile dikkat çekti.

'BİLMEDEN, BİLDİĞİM O SONSUZ BAĞ'

Şükran Ovalı, geçen günlerde bir yaşına basan kızı için Instagram hesabından şu sözleri yazmıştı: "Kızım... Daha gelmeden ismin geldi, sonra hissin geldi... Mihran'ım can parçam... Geldiğin an aşık oldum sana! Ömrümün geri kalanında en çok seni sevecek olmak, ne güzel bir hafiflik hissettirdi bana... Tarifsiz bir sevgi. Bilmeden, bildiğim o sonsuz bağ... Su gibi hissettim kendimi, hep yeşerten bir hayat gibi Sayende yeniden keşfettim her şeyi... Yeniden başladım... Yeniden doğdum seninle. İyi ki doğduk. Seni büyürken görmek en güzel hayalim. Gülüşüne sakladığın hayat, sana cömert davransın dilerim. Çok sev, çok sevil yavrum! Vicdan yanı başında olsun, aklından düşen kalbine denk gelsin... İyi ki bizimlesin, iyi ki bizi seçtin... Hiç unutma; seni sen olduğun için hep seveceğiz, bir an bile vazgeçmeden... Sağlıklı yaşlara!"

Çift daha sonra yakın dost ve akrabalarıyla kızlarının doğum gününü de kutlamıştı.

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Mihran Ela annesi Şükran Ovalı’nın kopyası!
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