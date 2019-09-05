Demet Akalın: Kırosun diyenleri anlamıyorum

'OKAN BENİMLE İLGİLENMİYOR VARLIĞI YOKLUĞU BİR'

Ünlü popçu Demet Akalın, bu yazın ikinci Harbiye konserini önceki gün Poll Production organizasyonu Paraf sponsorluğunda Halkın Yıldızları konserleri kapsamında gerçekleştirdi. 5 bin kişiye güzel bir gece yaşatan Akalın, sahne öncesi gazetecilerle bir araya geldi. Ünlü popçu, "İlk konserim güzel geçti. Aslında ikinciyi yapmak istemiyordum ama Polat Yağcı sağ olsun, yine vesile oldu" dedi. Akalın, saçındaki değişiklikle ilgili de "Herkes bir değişiklik yaptırdığımı sanıyor ama hiçbir şey yaptırmadım. Aslında yandı, biraz sarı attırdım" dedi. Ünlü sanatçıya, yeniden birlikte olmaya başladığı eski eşi Okan Kurt'un yeni saçına nasıl tepki verdiği soruldu. Akalın, "Kendisi benimle hiç ilgilenmiyor ki, varlığı yokluğu bir" yanıtını vererek akılları karıştırdı.







'MÜZİKAL YAPACAĞIZ'

Geçtiğimiz aylarda barıştığı Hande Yener ile birlikte konser vereceğine dair çıkan haberleri doğrulayan popçu, sözlerine şöyle devam etti: "Müzikal olacak, içine biraz da komedi ekleyeceğiz. Tabii ki şu an bu sadece bir taslak. Sevenlerimizin gönlünü almak için çok güzel bir şeyler ortaya çıksın istiyoruz. Bu arada Hande'yle hâlâ yüz yüze gelmedik, telefonda konuşuyoruz. Büyüsü bozulmasın ama aramızda çok güzel bir enerji var." Akalın'ı dinleyenler arasında Esra Balamir ve Özlem Yıldız da vardı.







'BANA KIROSUN DİYENLERİ ANLAMIYORUM'

Giyim tarzı ile sürekli eleştiri alan Akalın, bu konuyla ilgili de şunları söyledi: "Versace markasının tasarımcısı Donatella ile Okan, e-mail aracılığıyla konuşuyor. Kadın, bir kostümü için beş tane prova istiyor. Bir sonraki büyük konserimde yine farklı bir şey giyeceğim. Ben işime saygı duyuyorum. Büyük konserlerde kendimi tekrarlamak istemiyorum. İkiüç gün Milano'da kalırsam bir şeyler yapacağız. Markanın Türkiye ayağı olarak sadece indirim alıyorum. Bana görgüsüzsün, kırosun diyenleri de hiç anlamıyorum. Bu markaları dünya starları da giyiyor."

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