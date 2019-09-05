Sadri baba’ya selam çaktı

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Can Bonomo, önceki gün Grup Gündoğarken ile Akmerkez Üçgen Teras'ta Yıldızlı Buluşmalar'ın konuğu oldu. Sevilen şarkılarını yıldızların altında akustik performansla yorumlayan Burhan-Gökhan Şeşen'e, Can Bonomo da eşlik etti. Binlerce müziksever şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Şiir kitapları da olan Bonomo, sahnede geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta şair Küçük İskender'den de bir şiir okudu. Şiir sonrası Bonomo, "Dedemle çok yakın arkadaştık. Birlikte 'Ali Baba ve Kırk Haramiler' filmini izlerdik sıklıkla. Oradan aklımda kalan 'Ali Baba' şarkısını çok severim. Sadri Alışık'a o yaşlardan beri çok büyük saygı duyarım" dedi. Bonomo ve Grup Gündoğarken, Alışık'ın Turist Ömer selamıyla programı tamamladı.