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Şehirde sanat sezonunu özel bir davetle açtılar

Giriş Tarihi: 5.9.2019
Şehirde sanat sezonunu özel bir davetle açtılar
Dostluk, kardeşlik ve cömertlik değerleriyle bir araya gelen Brothers topluluğu, Contemporary Istanbul'un hemen öncesinde, İstanbul'un yeni sanat sezonunun açılışı niteliğinde, etkileyici bir etkinliğe imza attı. Sanat, basın ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin ağırlandığı gecenin konukları arasında Selçuk-Evin Tümay, Ahmet Güneştekin, Ali-Rabia Güreli, İnci Aksoy, Arzum Onan-Mehmet Aslantuğ, Mirgün Cabas, Levent Erden, Bedri-Sibel Baykam, Hasan Bülent Kahraman, Yasemin Özkaya, Aslı Pamir, Emin Hitay, Ferhan İstanbullu ve Elif Dürüst gibi isimler yer aldı.
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Şehirde sanat sezonunu özel bir davetle açtılar
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