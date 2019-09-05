Son dakika haber: Şeyma Subaşı ile Aleyna Tilki'nin o fotoğrafı büyük ses getirdi! Hayranları yorum yağdırdı

Magazin dünyasının en çok konuşulan kişilerinden olan Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, yaptığı paylaşımlar ile de sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi durumunda. Sıklıkla tatil paylaşımları yapan Subaşı, bu sefer de bir başka popüler isimle yan yana geldi.

ŞEYMA SUBAŞI VE ALEYNA TİLKİ YAN YANA GELDİ! O FOTOĞRAF SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Genç şarkıcı Aleyna Tilki ile fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Şeyma Subaşı ile Aleyna Tilki'nin fotoğrafı çok sayıda beğeni alırken yüzlerce de yorum geldi. İşte, son dakika magazin haberinin detayları;