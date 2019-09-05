Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik’i pazarda görenler şaşırdı!

Yonca Evcimik Bodrum'da pazara gitti. Ünlü şarkıcıyı görenler gözlerine inanamadı! Yaz tatiline Bodrum'da devam Yonca Evcimik, Bitez'de kurulan halk pazarına gidip alışveriş yaptı. Pazarda gördüğü ilgiyi sevenlerine aktaran Evcimik, sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşıp altına şu notu yazdı; Çarşı pazar benden sorulur. Tek sapla ağır torba tutmam ayrı. Bugün pazarda görüp ‘Yonca hanım sizin ne işiniz var burada?’ diye sordular. E alışverişe geldim. Bende insanım arkadaş. Hepimiz 1’iz... Çarşı pazar candır.
Giriş Tarihi: 5.9.2019 14:33Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 14:50
Sebze-meyveleri tek tek seçen ünlü şarkıcıyı pazarda görenler gözlerine inanamadı.