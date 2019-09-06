‘Çekerken çok güldük galada hâlâ gülüyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği, Barbaros Dikmen, Doğa Konakoğlu, Norapella ve Belinay Sandıkçı'nın rol aldığı 'Cin-Si Bozuk' adlı filmin galası Kanyon'da yapıldı. Bugün vizyona girecek olan filmin başrolündeki Barbaros Dikmen, şöyle konuştu: "Çekerken güldük, montajda güldük, buraya geldik yine güldük, hâlâ gülüyoruz. Türkiye'de ilk kez bu kadar sert yapılmış bir absürt komedi. Seyircilerin de beğeneceğine inanıyorum." Cennetten kovulan beş kişinin lanetini bozmak üzere yola çıkan dört kafadarın başına gelen absürtlükleri anlatan film, galada tam not aldı. 'Cin-Si Bozuk'u izleyenler arasında; Ali Biçim, Halil Söyletmez, Mesut Can Tomay, Bülent Mert, Aslı Kaya ve Burçak Tuncer de vardı.'Cin-Si Bozuk'ta rol alan oyuncu ve fenomen Doğa Konakoğlu, filmle ilgili "Absürt komedi olarak bir ilke imza attık bence, herkes gelip tadına bir baksın derim" dedi. Fenomen ve oyuncu Norapella ise filmi ilk defa galada izleyeceği için çok heyecanlı olduğunu söyleyerek "Filmimiz yakında sosyal medyada patlayacak bence" yorumunda bulundu.