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Çekimlerin bitişini partiyle kutladılar

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Çekimlerin bitişini partiyle kutladılar
Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen çekimlerini tamamlayan 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' ekibi, setin bitişini Beykoz Kundura'da bir partiyle kutladı. Ömer Faruk-İpek Sorak'ın yönettiği, Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın oynadığı filmin partisinde, oyuncular ve film ekibi doyasıya eğlendi. Ocak 2020'de vizyona girecek filmde rol alan Nesrin Cavadzade, filmdeki partneri Yiğit Kirazcı'nın yakışıklı bir oyuncu olduğunu belirterek "Ben çirkin erkeklerden hoşlanırım" diye konuştu.
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Çekimlerin bitişini partiyle kutladılar
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